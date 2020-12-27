وجهاً لوجه ,, مع الحكم السعودي

بفضل كورونا , وثمة أمور أخرى , أصبح الحكم السعودي هذا الموسم 2020-2021 هو الخيار (الأول) و (الأوحد) في بعض المباريات للفرق المتنافسة في الحكم السعودي والذي من المفترض أن يعطي الحكم السعودي (دافعاً) للارتقاء بمستواه نحو الأفضل ليس لأن يثبت اسمه بين قرنائه فحسب , بل لينتقل بمستواه وتطوره لمستويات دولية أبعد بكثير من المنافسات المحلية , رأينا هذا الموسم عدداً كبيراً من حكام الدرجة الأولى بجوار زملائهم من الحكام الدوليين , قليل منهم من أثبت نفسه و البقية دخل في دوامة المشاكل و الأخطاء و أصبح اسمه متصدراً وسائل التواصل الاجتماعي لقلة خبرته و عدم استخدامه لصافرته بالطريقة الصحيحة .

أن يكون الحل البديل لأخطاء الحكام المحليين هو العودة للاستعانة بالحكام الأجانب فهذه كما يقول المثل الشعبي ( كنك يابو زيد ما غزيت) , لكني أرى أن يتم (تكثيف) الاهتمام بالحكام المحليين بشكل أكبر وتعزيز الثقة لديهم مع مقترح متواضع في أن يقوم معالي الوزير بالاجتماع معهم بشكل دوري ومباشر على الأقل (شهرياً) لإعطائهم الدافع والثقة أولاً و للوقوف على مستوياتهم وليكن دافعاً كبيراً لهم للتقدم نحو الأفضل , مع التأكيد على أن يكون لديهم الدعم الكامل والحصانة الكاملة ضد أي مسؤول أو إعلامي و مشجع , والتأكيد أيضاً أنه مع كل هذا الدعم والاهتمام , لن يكون هناك أية مجاملة أو (لين جانب) تجاه الأخطاء التحكيمية , وذلك بوضع قوانين صارمة على الأخطاء من جهة , ومن جهة أخرى قوانين محفزة جداً لكل من يقدم درساً مثالياً في قيادة المباريات لبر الأمان .

لأنني مؤمـن تمـامـاً أننا نملك حكاماً سعوديون قادرون على صنع الفارق , لكنهم بحاجة لتكثيف الدورات التدريبية , و تعزيز الثقة , وتطبيق النظام بالشكل الذي يحفظ للمتميز حقوقه ويرفع من مستوى المتدني منهم لدرجات أعلى في سلم النجاح .

أضـواء متفـرقة ..

– بالأمس , كان تاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر , هو اليوم الذي يوافق تأسيس أول من وضع اللبنات الأولى لكرة القدم السعودية , عميدها وعميد الخليج العربي وآسيا نادي الاتحاد , منذ ثلاث وتسعين عاماً خلت , بنى فيها ما وصل بنانه عنان السماء , وسُمع صداه في كافة أرجاء القـارة , مجـد هنا وهناك أمـجاد , عميـد هنا بالفـن أخـّـاذ .

– تتحرك الأندية صعوداً و نزولا , ويبقى العميد و الزعيم هما أكبر الكبار في السعودية , فعندما يغيبان يستوحشهما الجميع و عندما يحضران تحضر المتعة و يشع الصخب في كل الأرجاء داخل الملعب وخارجه , بالأمس أمتعا المحايدين قبل جماهيرهما , وقدما دروساً فنية أبحر فيها المختصون في كرة القدم , وفي مجال (التحكيم) وخرج الفريقان بتعادل عادل (نوعاً ما) .

– أقول نوعاً ما لأن لاعبي الهلال فرضوا استحواذهم المطلق على دقائق كثيرة من الـ 90 , لكنه كان استحواذاً سلبياً حتى أتت تغييرات رزفان بالإيجابية بحضور جيوفنكو و صالح الشهري , لكن في المقابل , أخذ لاعبو الاتحاد (الطريق المختصر) لكسب اللقاء وكاد ان يفلح لولا أن حظه بنهاية الطريق كانت تحت أقدام بريجوفتش .

– في العُرف (المحلي) , المهاجم الذي يسجل في (الديربي) أو (الكلاسيكو) ولا يسجل في غيرهما يكون لدى الجمهور (الأيقونة) التي لا تُنسى , و المهاجم الذي يسجل في (جل الأندية) ولا يسجل في (الديربي او الكلاسيكو) فهذا لا يدخل أفئدة الجمهور ويتم نسيانه سريعـاً ,, في هذا الشـأن , اسـألوا سليمان الحديثي , لا أحد يتذكـر أنه أضاع ركلة جـزاء في (نهائي آسيوي) لأنه أخرج (الأهلي) في الديربي بهدفين سريعين في آخر دقيقتين من مباراة في بطولة لم يحققها الاتحـاد !! .

– بريجوفتش بعد مباراة الأمس أمام الهلال , أحرق جزءاً كبيراً من إسمه لدى الاتحاديين وغير الاتحاديين , ولكي يعود (إن أراد العودة) , فعليه أن يكافح بجد و اجتهاد مستميت , وأن ينسى أنه (أفضل لاعب غير سعودي) بصيغة (العقود) الموقعة لمحترفي أندية الدوري السعودي للمحترفين , فالكـرة تُـركل بالأقــدام لا (بالأمـوال) .

كتبه: يحيى العمودي

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