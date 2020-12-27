شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط مواطن تورط في جرائم سرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ؛ تمثلت بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها ، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ (48,000) ريال.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.