الشرقية.. ضبط مواطن تورط في جرائم سرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ؛ تمثلت بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها ، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ (48,000) ريال.
وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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