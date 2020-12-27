البحرين تعلق حول تقرير "الجزيرة" بشأن زيارة وزارة الداخلية البريطانية إلى المنامة

وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة تستهدف المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة البحرين وإنجازاتها، والإساءة للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.

وتابعت أن تلك الزيارة، التي جرت في السادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي جاءت على هامش وجود الوزيرة البريطانية في البحرين للمشاركة في حوار المنامة.

وأشارت الوزارة البحرينية في بيانها إلى أنها حرصت على إطلاع الوزيرة الضيفة على المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية في مجال العمل الشرطي، ومن بينها تلك التي تؤديها مديرية شرطة المحرق.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت تقريرا تضمن مطالبة نواب بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق عاجل في زيارة باتيل مركز شرطة بالبحرين، "عذِب فيه" حسبها، معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.