تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا لناد عربي في أفريقيا

ونشر آل الشيخ صورة من خطاب تلقاه من إدارة نادي الهلال السوداني، تشير فيه إلى مكالمة هاتفية بين الجانبين، تعلن فيه نيابة عن "أقطاب ورموز وقدامى لاعبي النادي وجماهيره" قرارها بمنحه منصب الرئاسة الفخرية للنادي.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة "فيسبوك"، إنه

قبل المنصب، متعهدا بالعمل على "رفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه"، على حد قوله.

من جانبها قالت الإدارة في خطابها إنها واثقة أن آل الشيخ سيشكل إضافة كبرى للنادي وسيعزز التعاون في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، بما يدفع مسيرة الهلال "للنهضة والتطوير".

في مارس/ آذار الماضي، أعلن تركي آل الشيخ استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وقال: "قررت بعد التفكير كثير تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير. وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعا ومحبا".