حسن نصر الله: الأمريكيون وافقوا على طلب سعودي باغتيالي تنفذه إسرائيل

جاء ذلك في مقابلة مع نصر الله أجرتها قناة "المنار"، التابعة لـ"حزب الله"، والتي تبث من الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نصر الله: "السعودية تحرّض على اغتيالي منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن".

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وأضاف "الأمريكيون وافقوا على طلب سعودي باغتيالي على أن تنفذه إسرائيل"، على حد قوله.

واعتبر أن "استهداف قادة حزب الله هدف أمريكي إسرائيلي سعودي مشترك".

وحول إمكانية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن أي هجوم عسكري خلال الفترة المتبقية من ولايته قال الأمين العام لـ"حزب الله": ترامب حاليا مجنون غاضب ويجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولايته بحذر وانتباه".

وتابع موضحا: "ليس هناك معلومات دقيقة عن أن ترامب أو العدو الاسرائيلي سيقدمان على عمل ما لكنها مجرد تحليلات".

وشدد نصر الله على أن "محور المقاومة يتعاطى بحذر ودقة وانتباه لكي لا يتم استدراج أي موقع من مواقع هذا المحور لأية مواجهة في توقيت الأعداء".

وأضاف "عندما تسمع الإسرائيليين يطلقون الضجيج الإعلامي فاعلم أه ليس وراء ذلك أفعال حقيقية"، في إشارة إلى تهديدات أطلقها مسؤولون إسرائيليون مؤخرا لـ"حزب الله" بإمكانية تنفيذ عمل عسكري ضده.