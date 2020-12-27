شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حقوق الإنسان» لأصحاب العمل مع دخول فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة حقوق الإنسان ضرورة حماية العمال من البرد القارس في بيئة العمل أو السكن.

وشددت على ضرورة توفير ما يعين العمال على العمل في فصل الشتاء وتجنب تعريضهم لموجات البرد، خاصة في الأعمال المكشوفة.

ولفتت الهيئة إلى أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وأن أنظمة المملكة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل، ولائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.

وشددت على أهمية توفير السكن الملائم الذي تتوفر فيه معايير الحماية من البرد خاصةً في مثل هذه الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى انخفاضات حادة، مما يهدد صحة العمال القاطنين فيه، كون السكن الملائم يعد أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق كعامل أساسي للتمتع بالحقوق.