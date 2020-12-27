شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة العمل بمراكز التطعيم بلقاح كورونا في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت وزارة الصحة مع الإقبال الكبير للراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال عدد من الإجراءات في مراكز التطعيم.
وكشف مراسل قناة “العربية”، أنه تم تمديد ساعات العمل بمركز التطعيم في الرياض حتى منتصف الليل، كما تم استقدام أطقم من الموظفين، من المقرر أن يباشروا أول أيام عملهم في المركز على فترتين خلال الساعات المقبلة.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن وصول عدد المسجلين للحصول على اللقاح عبر تطبيق “صحتي” إلى 700 ألف مستفيد.
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