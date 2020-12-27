شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. سماء غائمة وسحب رعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، سماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
وتشمل الحالة كذلك تشكل سحب رعديه على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية والقصيم.
أما عن درجات الحرارة فتسجل كل من القنفذة وجازان 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل حائل -1 كأقل درجة حرارة.
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