مصر... قرارات جديدة لمواجهة تفشي كورونا أبرزها الغرامات

وقرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، وقف أية فعاليات أو مهرجانات أو احتفالات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المحلية.

وفي الاجتماع الذي ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا غرامة قدرها 50 جنيها على كل من لا يرتدى الكمامة بدءا من الأحد المقبل.كما تطبق غرامة أخرى قدرها 4 آلاف جنيه مصري (الدولار يساوي 15.70 جنيها) على أي منشأة تخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها الالتزام بنسبة 50 % إشغال، مع غلقها لمدة أسبوع أيضا.

وتزايدت في مصر خلال الفترة الأخيرة الأرقام الرسمية المسجلة للمصابين بفيروس كورونا، وتعدت الألف حالة في اليوم الواحد، مع تسجيل عشرات الوفيات يوميا "43 حالة أمس السبت".