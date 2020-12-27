وحذرت الوزارة جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف وأكدت على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، والالتزام بعدم فتح الأضرحة.
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وقالت وزارة الأوقاف في البيان لها، إنها "تؤكد بشدة على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها".
وأضاف "يقتصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات".
وأشارت إلى "تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أى جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه، دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1133 الجمعة و43 وفاة انخفاضا من 49 في اليوم السابق.
وأوضحت أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها و7352 حالة وفاة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... بيان هام بشأن صلاة الجمعة وفتح الأضرحة ودور المناسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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