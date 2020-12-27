صحيفة: السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن السجناء

ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، عن المصادر ذاتها أن آلية الاستئناف شملت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية.

© AP Photo / Hasan Jamali

وبينت المصادر أن هذه الرقابة تتعلق بتمكين السجين من التقدم بالاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها أو إعلان السجين رغبته في عدم استئناف الحكم الصادر بحقه.

وذكرت المصادر أنه جرى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وذلك من أجل بحث طريقة تمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما.

وتقدمت اللجنة بتوصيات على رأسها، التشديد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفين بتمكينهم من تقديم طلب الاستئناف، مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.

وتتضمن الآلية الجديدة إضافة سمة في النظام الإلكتروني بالمحاكم، والتي تتولى تنبيه الدائرة التي أصدرت الحكم على السجين أو الموقوف، ورئيس المحكمة من أجل التأكد من منح السجين حق الاستئناف أو طلب النقض.