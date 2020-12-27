مظاهرات في المغرب رفضا للتطبيع مع إسرائيل

شهدت عدة مدن ومناطق في المغرب، يوم أمس، مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضا للتطبيع مع إسرائيل. رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، إلى جانب شعارات تندد بالتطبيع، وتهاجم ما فعلته إسرائيل بحق الفلسطينيين. حسبما نشرته جردة "الشروق" الجزائرية.

فيما قام صحفي بقناة البلاد الجزائرية، بنشر صور عبر موقعه الرسمي "تويتر"، أتبعها بتغريدة قال فيها: إن "الشعب المغربي الأصيل الرافض للتطبيع ينتفض في شوارع الدار البيضاء المغربية ضد صفقة الخزي والعار مع الكيان الصهيوني".

ويصف مسؤولون مغاربة اتفاقهم مع إسرائيل، بأنه "استعادة لعلاقات متوسطة المستوى جمدتها الرباط عام 2000 تضامنا مع الفلسطينيين".

وأكد العاهل المغربي موقفه الداعم لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسلط الضوء على العلاقات الوثيقة مع الجالية اليهودية في المغرب.

والمغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم حاليا علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010.

كما أصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وقامت السلطات المغربية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتطويق شارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، وكل المنافذ المؤدية إليه، لمنع احتجاج لنشطاء مغاربة ضد قرار التطبيع بين المغرب وإسرائيل الذي صدر مؤخرا.

وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء حقوقيين وإسلاميين من الوصول إلى مبنى البرلمان حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي أعلنه المغرب.