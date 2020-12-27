شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس أركان الجيش السودانى: قمنا بواجبنا لحماية حدودنا السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مجدى إبراهيم نائب رئيس أركان الجيش السودانى: قمنا بواجبنا لحماية حدودنا السودانية، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف نائب رئيس أركان الجيش السودانى: لم نعتد على أى جهة عند حدود إثيوبيا. وتابع نائب رئيس أركان الجيش السودانى: سنصل إلى آخر نقطة عند الحدود مع إثيوبيا.

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