شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى: نثق بالقيادة السعودية لرأب الصدع الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحرينى خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى: إن بلاده تثق بالقيادة السعودية لرأب الصدع الخليجي، وفقا لحبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال وزير خارجية البحرين: نثق بالدور السعودي لتعزيز الحوار الخليجى، متابعا: هدفنا المحافظة على أمننا الخليجى ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب. وقال عبد اللطيف الزياني: نهدف فى دول مجلس التعاون لمواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، مستطردا: نهدف للوقوف في وجه التدخل فى الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وقال وزير الخارجية البحرينى : نؤكد على ضرورة إنهاء الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية.

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