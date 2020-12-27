شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الجزائرى يؤكد احترام بلاده لسيادة الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة العليا بالبرلمان) أن العقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر قائمة على احترام سيادة الدول ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
جاء ذلك خلال استقبال قوجيل اليوم الأحد لسفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، بحسب بيان لمجلس الأمة.
وأوضح البيان أن اللقاء استعرض مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، حيث أكد قوجيل على أن العقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر قائمة على احترام سيادة الدول وعلى مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتقادم أو التصرف، وعلى رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، في إطار مسعى الجانبين للارتقاء بها إلى شراكة مميزة وحقيقية، كما تم تناول العلاقات البرلمانية و"ضرورة العمل على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين من أجل دعم التقارب الموجود بين حكومتي البلدين على جميع المستويات.
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