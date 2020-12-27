شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهى المرة الأولى التى لا تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ400 منذ 2 نوفمبر.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية رصد 6 وفيات بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 98249، والوفيات إلى 2728.

وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس كورونا فى اليوم الماضى، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.