شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهى المرة الأولى التى لا تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ400 منذ 2 نوفمبر.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية رصد 6 وفيات بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 98249، والوفيات إلى 2728.
وتماثل 357 مريضا للشفاء من فيروس كورونا فى اليوم الماضى، ليصل عدد المتعافين إلى 65862.
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