الداخلية: القصاص من عراقي قتل مواطناً وفلسطينياً بإطلاق ناري في الرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد، حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في منطقة الرياض. ومن جانبها “الداخلية” أصدرت اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، فيما يلي نصه: “أقدم أسامة فيصل نجم (عراقي الجنسية) على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي (سعودي الجنسية) و محمد إسماعيل الدوي (فلسطيني الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عن وفاتهما.
وأضاف البيان: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني”.
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