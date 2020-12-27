شرطة الرياض تطيح بثلاثة جناة تورطوا بجرائم ذات النمط والسلوك الإجرامي

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على “ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر”، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، امتهنوا من خلالها سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، و تقدر قيمة المسروقات بثلاثمائة وعشرين ألف ريال 320,000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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