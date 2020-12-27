شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» يسمح بسفر الأجانب إلى خارج المملكة بشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الطيران المدني بدء سماح للناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بسفر الأجانب مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

وسمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فايروس “كوفيد-19” في المملكة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فايروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة.

وتابعت هيئة الطيران المدني أنه يجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.