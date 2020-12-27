شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يعلن توفر 86 وظيفة إدارية.. التفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد (86) من الوظائف (الإدارية) الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.
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