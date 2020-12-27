شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يعلن توفر 86 وظيفة إدارية.. التفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد (86) من الوظائف (الإدارية) الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.

وأضافت الوزارة أنه على الراغبين في التقديم على تلك الوظائف الدخول على بوابة التوظيف بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جدارة) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).