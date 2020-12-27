وزير الدفاع العراقي يصل أنقرة في زيارة رسمية

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه هي الزيارة الثالثة لمسؤول عراقي رفيع المستوى إلى أنقرة خلال أقل من أسبوعين.

© AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE

وفي 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة رسمية لتركيا، على رأس وفد رفيع وعقد عدة لقاءات بما في ذلك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وكانت زيارة الكاظمي إلى أنقرة هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه كرئيس وزراء العراق في مايو/أيار الماضي.

ومنتصف الشهر ذاته، أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، زيارة رسمية إلى تركيا.

وكان السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، صرح في فبراير/شباط الماضي بأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين الجارتين بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، عام 2019. -