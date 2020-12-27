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وتكمن أهمية هذا النظام في أنه يمكن أولياء الأمور من استخراج النتائج من خلال الدخول إلى رابط نظام نور برقم الهوية.
ويتم استخدام الحساب الشخصي للمستعلم في "نظام نور" بمجرد اعتماد نتائج الطلاب رسميا ورفعها على الموقع الخاص به، بحسب الصحيفة السعودية، التي أوردت خطوات استخراج النتائج التي تبدأ بالدخول إلى "نظام نور" والضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية، ثم اختيار الدرجات إذ تظهر أمامك درجات الطالب.
وتم إطلاق هذا النظام ليسمح للطلاب وأولياء أمورهم بالتسجيل ودخول نظام نور برقم الهوية دون أن يطلب منهم إدخال رقم سري، أو كلمة المرور.
ويساهم ذلك في استخراج نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى انتهاء اختبارات الطلاب يوم الخميس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية… "نظام نور" يتيح نتائج الطلاب برقم الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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