سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر"

وقال وزير الصحة أحمد السعيدي، وهو من أوائل المواطنين الذين تلقوا حقنة في عيادة في العاصمة مسقط، إن "الأولوية ستعطى للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين يعتبرون معرضين للخطر"، وفق وكالة الأنباء العمانية.

يذكر أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" وصلت عبر مطار مسقط الدولي، يوم الأربعاء، وتتضمن 15 ألفا و600 جرعة، فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.

ولقاح " فايزر- بيونتيك" الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية، مصمم لتحفيز الجهاز المناعي للجسم لإنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ومحاربته على نحو مأمون، وسيكون عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأعلنت سلطنة عمان انتهاء العمل بالقرار المؤقت وقف الدخول والخروج من البلاد، والمطبق ضمن مساعي الحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال بيان للجنة العليا لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، إنه "تقرر إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة 12 من صباح الثلاثاء 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، إضافة إلى مجموعة من القرارات لحماية المجتمع من انتشار سلالات كوفيد-19".

وكانت السلطنة قد اتخذت القرار الثلاثاء الماضي ولمدة أسبوع كإجراء احترازي بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول أبرزها بريطانيا.