الجيش الجزائري يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات قادمة من الحدود المغربية

الجزائر- سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة نوعية يومي 25 و26 كانون الأول/ ديسمبر 2020، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ27 قنطار (أكثر من 2700 كيلوغرام) تم حجزها عبر الحدود مع المغرب".

وأضاف بيان وزارة الدفاع:

حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة أم العشار الحدودية بتندوف كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ18 قنطارا (أكثر من 1800 كيلوغرام).

فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني ببشار 6 قناطير و71.86 كيلوغرام من نفس المادة، كما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بقنطار واحد و70 كيلوغراما بكل من وهران وتلمسان.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن "هذه النتائج النوعية تضاف إلى عديد من العمليات التي تخوضها يوميا مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح المعنية، والتي مكّنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب القادمة من الحدود المغربية ترويجها في بلادنا".