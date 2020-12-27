شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية" تعلن حالتا وفاة و204 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل حالتي وفاة و204 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 931 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 149 ألفًا و653 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن جميع الحالات الجديدة ثُبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أن هناك 36 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما تم إجراء 2158 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و243 ألفًا و422 مسحة.

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 3 وفيات و172 إصابة بفيروس كورونا المستجد.