شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السودانى: الحكومة تتحمل مسئولية حماية المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي إن حكومة الفترة الانتقالية تتحمل كامل المسئولية تجاه حماية المدنيين في مناطق النزاعات أو غيرها.

وأضاف التعايشي - خلال مخاطبته، اليوم الأحد، وفد تنسيقية دعم السلام، الذي سلمه مذكرة احتوت على عدد من المطالب - "ما حدث من تجاوزات في السابق يجب أن يتم حولها تحقيق تام وشفاف، حتى تتمكن مؤسسات العدالة من إجراء تحقيقاتها بكل نزاهة وتقديم من ارتكبوا هذه الجرائم للقضاء".

وأكد أن تنفيذ إتفاقية سلام جوبا هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن والاستقرار والتنمية والسلام المستدام في البلاد، موضحا أن قضية جمع السلاح قضية محورية تسهم في إيقاف العنف والقتل.

وأشار إلى أن اتفاقية السلام نصت على تشكيل قوة لحفظ الأمن وحماية المدنيين وإقرارها بضرورة بناء جيش وطني موحد بعقيدة قتالية واحدة، مضيفا أن بعض الصراعات التي تحدث في دارفور مرتبطة بالأرض، لذلك لابد من تنفيذ المحور الخاص بالأرض في اتفاقية سلام جوبا، مناشدا الحضور بضرورة العمل الجاد ونبذ الخلافات من أجل الحرية والسلام والعدالة.