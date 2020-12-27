شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح أفضل طريقة للتحكم بـ«ميكروفون» الكمبيوتر أثناء إجراء الاجتماعات عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، طريقة سهلة لفتح وغلق ميكروفون جهاز الكمبيوتر أثناء إجراء الاجتماعات عن بُعد عبر التطبيقات المختلفة. وأبان في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أنه إذا كنت تستخدم أحد خدمات الاجتماعات عن بُعد عبر الكمبيوتر مثل “Zoom – Google Meet – Skype – Webex” وغيرها، وتريد أن يعمل المايك وقت حديثك فقط ثم يعود للصامت، فبإمكانك إذا أردت الحديث الضغط على زر “المسافة” في لوحة المفاتيح ثم الحديث، وإذا انتهيت ارفع يدك عنه وسيعود للصامت.

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