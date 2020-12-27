بسبب طفل... الشرطة السودانية تكشف ملابسات مصرع والي "النيل الأزرق"

وقال سامي صديق مدير الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة في تصريح صحفي إن الوالي قضى في حادث بالطريق القومي (مدني - الخرطوم) شمال مدينة ود مدني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وكان والي النيل الأزرق في طريقه إلى العاصمة الخرطوم، صباح اليوم، لحضور اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح.

وتفاجأ سائق الوالي بطفل يقطع الطريق أمامه، وعندما حاول تفاديه انقلبت السيارة ما نتج عنه وفاة نور الدائم في الحال وإصابة ابنه وابن عمته وحرسه الشخصي والسائق، بحسب المصدر ذاته.

وتم نقل الوالي للمستشفى التأهيلي بمدينة مدني استعدادا لنقله بطائرة خاصة لمواراته الثرى بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والي النيل الأزرق، قائلا في بيان نشرته الوكالة الرسمية "لقد اتسم الفقيد بحسن الخلق وطيب المعشر ودماثة الأخلاق والتفاني والإخلاص في العمل ".

كما نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الوالي مشيرا في بيان إلى أنه "ظل منذ توليه إدارة الولاية يقود جهوداً مقدرة لتعزيز مسيرة السلام بالنيل الأزرق وترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية والاجتماعية".