رئيس البرلمان العربي: نرفض تهديدات وزير الدفاع التركي "السافرة"

وقال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن، العسومي إنه يرفض التدخلات التركية في الشأن الليبي، حسب ما نقلت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أنه يرفض تصريحات وزير الدفاع التركي، واصفا إياها بـ"السافرة" ضد الجيش الليبي.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، قد حذر من أن قوات الجيش الليبي ستكون "هدفا مشروعا"، حال أقدمت على مهاجمة القوات التركية في ليبيا.

وذلك بعد أن قال قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، إنه "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة"، كما أكد أنه "لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح".

وزار وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ظهر السبت، طرابلس، على رأس وفد ضم رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.