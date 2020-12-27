وحسب بيان صادر عن كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة نشرته بوابة "أفريقيا" للأخبار، فقد دعت الكتلة القاهرة إلى تسريع فتح السفارة المصرية في طرابلس، من أجل "استئناف أعمالها بشكل طبيعي خدمة لمواطني البلدين" .
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وأكد البيان أن "توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء السياسيين الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي" .
وقد وقع على البيان أعضاء مجلس الدولة سعد بن شرادة، حسن حبيب أحمد بوبريق، عبدالله جوان، الصادق كشير، فتح الله السريري، أبوالقاسم قزيط.
جدير بالذكر أن وفدا مصريا زار العاصمة الليبية طرابلس عقب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لها، رفقة كبار قادة الجيش التركي للعاصمة الليبية، ووسط تهديدات متبادلة من طرفي الصراع بالعودة للخيار العسكري لحل الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء في "الأعلى للدولة" الليبي يطالبون القاهرة بالإسراع في فتح سفارتها بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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