رفع علمي البحرين والإمارات في باحة حائط البراق

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ذكرت من خلاله أن أبناء الشعب الإسرائيلي رفعوا أعلام الإمارات والبحرين وأمريكا إلى جانب العلم الإسرائيلي في باحة حائط البراق.
وقالت الخارجية الإسرائيلية:
في منظر يشرح الصور ويعزز الائتمان بضرورة السلام لمواكبة متطلبات العصر.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
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