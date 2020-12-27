شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا 728 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 98 ألفا و381 حالة. وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا - وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأحد، إلى أنه تم تسجيل 21 وحالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1436 حالة، لافتا إلى أنه تم تسجيل 701 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 68 ألفا و990 حالة.

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