شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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