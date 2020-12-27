شكرا لقرائتكم خبر عن سكان تعز يعترضون على انتهاكات الحوثيين بشموع ورسومات بالنار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر العشرات من سكان مدينة تعز فى اليمن، عن غضبهم بسبب استمرار معاناتهم مع انتهاكات مليشيات الحوثيين، حيث نظم العشرات من سكان مديرية تعز وقفة احتجاجية، مستخدمين الشموع والشعلات النارية وسط ركام المدينة المقصوفة من قبل الحوثى، ورسم المحتجين هاشتاج "صوت واحد الحوثى جماعة ارهابية" بالنار على أرض تعز، مطالبين المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الحوثيين وإعلانهم جماعة إرهابية.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "يورو نيوز"، فى تقرير عن المعاناة فى اليمن، الأطفال في تعز وهم يحملون الشموع المضاءة وسط مشاهد الخراب فى تعز، بينما التقطت مشاهد جوية للرسومات على الأرض التى تندد بالحوثيين وتصرفاتهم وتوصيل أصواتهم للمجتمع الدولي.



معاناة الأطفال فى اليمن



رسومات بالنار فى تعز

وعلى جانب آخر، قُتل قائد بارز فى الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، فى معارك مع جماعة (الحوثيين)، فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى لوكالة "سبوتنيك"، أن جماعة "أنصار الله" ( الحوثيين) شنت هجوما واسعا على مواقع للجيش فى منطقة مدارات ومحيط جبل هان فى الجبهة الغربية من مدينة تعز.

وأضاف أن الجيش اليمنى تمكن بعد معارك دارت لساعات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، من كسر هجوم جماعة "أنصار الله" المسنود بقصف مدفعى مكثف.

وذكر أن المعارك أوقعت 6 قتلى من الجيش اليمنى بينهم رئيس أركان اللواء 145 مشاة العقيد حمزة عبدالواسع شداد، وعدد من الجرحى، فى حين سقط العديد من القتلى والجرحى فى صفوف المهاجمين من "أنصار الله".

وأشار المصدر إلى صد مقاتلى اللواء 17 مشاة التابع للجيش اليمنى محاولة تسلل نفذتها عناصر من "أنصار الله" باتجاه مواقع نقيل الكراش وقرية العلافى فى منطقة وهر بمديرية جبل حبشى غربى تعز، والحقت بالجماعة خسائر، حسب المصدر.