شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية العراقية على استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ لمواجهة فيروس "كورونا".
وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة العراقية سيف البدر- في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للأنباء نينا اليوم الأحد، إن" الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة "فايزر" بشكل طارئ..مضيفا أن "الوزارة متواصلة بشكل يومي مع الشركات المنتجة للقاح، كي يحصل العراق على اللقاح، ويتم البدء في تقديمه للمواطنين".
وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قد أكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح "فايزر" قريبا، موضحا أن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح "كورونا" في بغداد والمحافظات، حيث تم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد لضمان فعالية اللقاح المقدم لجميع العراقيين.
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