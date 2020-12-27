شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطنة عمان إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية يوم الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر، وبحسب وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى سلطنة عمان والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 م.

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