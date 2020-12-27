شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى استعدادا للقمة الـ 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مساء اليوم اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي افتراضيا فى مملكة البحرين ، تحضيرا للقمة الـ 41 ، التى ستعقد فى الرياض الأسبوع الأول من يناير .

وأكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن استضافة الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم أعمال الدورة الحادية والأربعين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تعزيز لأواصر الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء والدفع بالعلاقات إلى آفاق أوسع بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة.