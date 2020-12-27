القوات الأمنية العراقية تلقى القبض على إرهابيين اثنين فى الديوانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنيين في محافظة الديوانية.

وذكرت شرطة محافظة الديوانية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)ـ أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود والتي تؤكد على ملاحقة المطلوبين من أجل الحفاظ على استتباب الأمن وبمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن منخي تمكنت سيطرتي الدغارة وعفك من إلقاء القبض على شخصين مطلوبين إلى مديرتي استخبارات ومكافحة إرهاب محافظتي واسط والمثنى وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان إلى أنه بعد التدقيق في الأسماء التي وجدت ضمن قوائم المطلوبين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.