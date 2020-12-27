شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بتحقيق السلام الشامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة بالسودان محمد حسن التعايشي، حرص والتزام الحكومة بتحقيق السلام الشامل في كافة أنحاء السودان، وتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، المتمثلة في "حرية سلام وعدالة "، في كل مناحي الحياة.
وقال التعايشي، خلال لقائه في القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم مع وفد من قبائل "دار حمر"، إن من أهداف اتفاقية جوبا لسلام السودان، مشاركة كل مكونات المجتمع السوداني في الحكم، لافتا إلى أن اتفاقية جوبا ملك لكل أبناء الوطن المشاركين وغير المشاركين في المفاوضات.
وأشاد عضو مجلس السيادة بدور الإدارات الأهلية في تعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلام بالسوادن، فيما طلب الوفد التمثيل في المؤتمر الدستوري المرتقب.
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