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الجيش اليمنى يعثر على ألغام بحرية زرعها الحوثيون فى البحر الأحمر.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر، وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، مساء السبت، فى بيان مقتضب، إن التشكيل البحري التابع للمنطقة عثر على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر".

وبحسب العربية الاخبارية، أوضح أن هذا يأتي بعد يومين من اكتشاف أربعة ألغام بحرية، وإتلافها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الجمعة، ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر.

وأكد في بيان ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددا على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أنه دمر 175 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن. وأوضحت المعلومات أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع "صدف" إيراني الصنع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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