شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن عن مقتل عنصرين من "داعش" فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت الضربة الجوية التي شنتها قوات التحالف الدولي بمحافظة كركوك العراقية، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش".
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان بهذا الصدد أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولي وجه الضربة الجوية، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضمن نطاق محافظة كركوك مما أسفر عن مقل عنصرين من التظيم.
وفي سياق آخر، أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية عن انطلاق الصفحة الأولى من المرحلة الخامسة لعمليات "الوعد الصادق" لتفتيش مناطق جنوبي البصرة، حيث باشرت قوات قيادة الحرس وقوات من وزارتي الداخلية والدفاع والوكالات الأمنية والاستخبارية، عملياتها الأمنية الموسعة في هذا الإطار.
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