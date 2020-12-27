شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 818 إصابة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ الإجمالي 591 ألفا و597 حالة. وأضافت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد، انه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 12 ألفا و780 حالة، فيما تم شفاء 1541 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 531 ألفا و803 حالات، بما نسبته 89.9%.. موضحة أن هناك نحو 47 ألفا و14 حالة تخضع للعلاج، فضلا عن 180 حالة في العناية المركزية.

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