- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير كويتى .. عودة ابناء الكويت من الخارج فى عهدة مجلس الأمة وقانون العفو الشامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الجريدة الكويتية كاريكاتيرا عن قانون العفو الشامل الذى ينظره مجلس الأمة الكويتي فى جلساته اليوم ، وتبدأ اليوم جلسات المجلس ببحث المقترحات النيابية ، على أمل أن تتعامل اللجنة المقترحة لمناقشة القانون بمسطرة واحدة مع كل المقترحات.
مقترحات قوانين العفو الشامل تتصدر أعمال اللجنة التشريعية"، لإنجاز هذا القانون المهم لعودة أبناء الكويت من الخارج.
اللجنة لن تهمل أي مقترحات نيابية بقوانين لكل القضايا، وستبحثها من الناحية الدستورية، تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة، أو رفع تقرير بها إلى المجلس للتصويت عليها، مؤكدا تعاونه مع كل النواب من أجل إنجاز المقترحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة.
كاريكاتير صحيفة كويتية
كانت هذه تفاصيل خبر كاريكاتير كويتى .. عودة ابناء الكويت من الخارج فى عهدة مجلس الأمة وقانون العفو الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.