الرئيس الجزائرى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفلسطينى للاطمئنان على صحته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، اطمأن خلاله على حالته الصحية، متمنيا له الشفاء التام والعاجل. وذكرت الرئاسة الجزائرية- في بيان، اليوم- أن الرئيس تبون طلب من الرئيس عباس إبلاغ شكره وتقديره الخاص مرفوقا بمشاعر الأخوة لمن زرعوا باسمه شجرة زيتون على جبل الزيتون قبالة القدس الشريف، وإلى الشعب الفلسطيني كافة، مضيفا أن الرئيسين تبون وعباس تبادلا التهنئة بالعام الميلادي الجديد.

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