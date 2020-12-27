الأمن الوطنى العراقى يؤكد استقرار الوضع الأمنى فى الموصل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، استقرار الوضع الأمني في مدينة الموصل واصفا إياه بـ"الجيد"، مثمنا تعاون المواطنين مع السلطات الأمنية في هذا الإطار.

وقال الأسدي ـ خلال لقاء مع القيادات الأمنية والإدارية في محافظة نينوى- إن "الوضع الأمني في الموصل جيد ونلمس تعاونا أمنيا ومعلوماتيا واضحا من المواطنين".

وأضاف ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" ـ " علينا الأمن وعليكم الإعمار"، متابعا "لدينا قراءات واطلاعات كاملة للواقع الأمني والاستخباري وما نحتاج إليه هو الوعي الأمني والتعاون".