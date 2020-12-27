شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجهز 200 سيارة إسعاف لتغطية احتفالات رأس السنة بدبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت دولة الإمارات العربية المتحدة سيارات اسعاف لتغطية احتفالات رأس السنة بدبي ، وفى هذا الإطار كشف مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تجهيز 200 مركبة من مختلف أنواع السيارات لتغطية الاحتفالات بحسب صيحفة البيان .
وقال مشعل جلفار لـ "البيان": إن المؤسسة قامت بتفعيل 78 نقطة اسعافية اضافية لتغطية مواقع الفعاليات الرئيسية اضافة إلى 122 نقطة اسعافية ثابتة ومنتشرة في مختلف مناطق دبي.
وكانت أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد إجراءات الاحتفالات برأس السنة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وتضمنت الإجراءات غير المسبوقة، حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصًا.
وسيتم فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 و15 ألف درهم لكل مشارك.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تجهز 200 سيارة إسعاف لتغطية احتفالات رأس السنة بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.