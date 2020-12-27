شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: لا يوجد تعارض بين لقاح «كورونا» والأدوية لمن لديهم أمراض مزمنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن أخذ لقاح كورونا لا يتعارض مع أخذ أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والأدوية النفسية، موضحاً أنه لم يثبت حتى الآن أن تحور فيروس كورونا يؤثر على شدة وقوة المرض.

وعن عدد من سجلوا بتطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح، أكد “العبدالعالي” خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن عدد المسجلين بلغ 700 ألف شخص، موضحاً أن الإقبال متزايد للحصول على التطعيم.

وأكد متحدث الصحة أنه لم يثبت تأثير الفيروس المتحور على الأطفال، لافتاً إلى أنه لم يثبت أن تحور كورونا يؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وشدد على أن اللقاح لا يؤثر على كتلة الجسم الضعيفة، مبيناً أنه تم إجراء أكثر من 11 مليون فحص مخبري.

وأشار إلى أنه يجب على الجميع أن يحذر من التجمعات، وأن يلتزم بالأعداد المسموح بها، ناصحاً بارتداء الكمامات وتهوية الأماكن ووضع مسافات آمنة والمداومة على غسل ونظافة اليدين.