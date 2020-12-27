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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : استدعت وزارة التجارة 349 مركبة، “فولكس واجن ‏‏- باسات”، وذلك لوجود خلل في ‏تثبيت مسند الظهر للمقاعد الأمامية. وأوضحت التجارة ، أن المركبات المعنية الموديلات من 2016 – 2019‎، وعددها 349 مركبة، مبينة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم تقييد ‏الركاب بالشكل المطلوب حال وقوع حادثِ، ما يزيد من خطر ‏الإصابة.‏ ودعت أصحاب المركبات المطلوبة للتواصل مع الشركة لفحص وإصلاح ‏المقاعد الأمامية مجانًا.‏

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