التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة لـ"أنصار الله" غربي تعز

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف في مديرية المخا غربي محافظة تعز، تمكنت من إسقاط طائرة مفخخة تابعة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء المدينة.

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وتشن جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر هجمات جوية على مقر قيادة القوات اليمنية المشتركة في مدينة المخا الساحلية غربي تعز، آخرها في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بطائرة مسيرة مفخخة، أعلنت القوات المشتركة اعتراضها وتدميرها عبر منظومة التحالف العربي.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وحتى بعض المصالح داخل أراضي المملكة.