اخبار الخليج

الصحة العراقية: نسعى لتغطية احتياجاتنا من لقاح كورونا ولم نستبعد "سبوتنيك V"

0 نشر
0 تبليغ

وقال البدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق، وستصل أولى الدفعات مطلع العام المقبل"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق مع الشركة على مليون ونصف جرعة كدفعة أولى".

© Sputnik . Pavel Lvov

وأضاف أن "وزارة الصحة تسعى لتغطية احتياجات 20 % من الشعب العراقي من اللقاح، أي ما يعادل 8 ملايين شخص، لكن نحن لن نتعمد فقط لقاح فايزر وهناك جهات أخرى شرط أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية".

وحول إمكانية ترخيص وزارة الصحة العراقية لقاح "سبوتنيك V"، أكد البدر أن "هذا القرار يعود للجان الاستشارية المختصة والتحالف الدولي للقاحات".

وتابع أنه "ليس لدينا تفضيل أو استبعاد مسبق لأي دولة أو لأي لقاح المهم لدينا أن يثبت اللقاح فعاليته، وأن يكون مطابق للضوابط العلمية المعمول بها محليا ودوليا".

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أكد في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد".

وأضاف أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: نسعى لتغطية احتياجاتنا من لقاح كورونا ولم نستبعد "سبوتنيك V" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا