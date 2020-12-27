وقال البدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق، وستصل أولى الدفعات مطلع العام المقبل"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق مع الشركة على مليون ونصف جرعة كدفعة أولى".
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وحول إمكانية ترخيص وزارة الصحة العراقية لقاح "سبوتنيك V"، أكد البدر أن "هذا القرار يعود للجان الاستشارية المختصة والتحالف الدولي للقاحات".
وتابع أنه "ليس لدينا تفضيل أو استبعاد مسبق لأي دولة أو لأي لقاح المهم لدينا أن يثبت اللقاح فعاليته، وأن يكون مطابق للضوابط العلمية المعمول بها محليا ودوليا".
وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أكد في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا.
وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد".
وأضاف أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: نسعى لتغطية احتياجاتنا من لقاح كورونا ولم نستبعد "سبوتنيك V" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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